A meno di due settimane dall'annuncio delle sue dimissioni da Nvidia - in seguito alla notizia della sua relazione extraconiugale con una sospetta spia cinese - Jensen Huang è tornato alla guida della società. Nelle scorse ore, il colosso mondiale dei chip ha annunciato il reintegro come presidente e amministratore delegato dell'azienda. "Abbiamo votato all'unanimità dopo una serie di incontri con Mr.Huang e con alti funzionari del governo statunitense, che non hanno riscontrato rischi per la sicurezza nazionale" - si legge nel comunicato divulgato da Nvidia. Tuttavia, solo una settimana fa, il presidente del consiglio di amministrazione della società Harvey Jones si era opposto al reintegro di Huang, sostenendo che i suoi comportamenti erano incompatibili con le norme dell'azienda.