NELLA PROVINCIA DEL SICHUAN

Nuovo raro avvistamento del leopardo delle nevi in Cina

Il grande felino è stato ripreso mentre si aggira in una riserva naturale del Paese asiatico

21 Lug 2026 - 17:15
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