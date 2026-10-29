in arrivo dal 2028

Nuovo codice della strada: ecco le targhe personalizzate

Sarà possibile scegliere lettere e numeri della propria targa: un'opzione prevista fin dalla riforma del 2002, ma mai applicata per quasi 25 anni

di Andrea Noci
29 Ott 2026 - 13:03
01:23 
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