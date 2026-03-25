Nuovo accompagnatore per Melania Trump: il robot umanoide

Cambio di accompagnatore per Melania Trump: la First Lady americana si è presentata non insieme al marito Donald, ma a un partner del tutto particolare, un robot umanoide costruito negli Stati Uniti e chiamato Figure 03. Incaricato, tra l'altro, di fare gli onori di casa accogliendo gli ospiti in tutte le lingue, non male considerando che erano presenti rappresentati di 45 Nazioni oltre che di 28 grandi organizzazioni tecnologiche.