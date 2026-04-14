Nuovi test missilistici in Corea del Nord: Kim spettatore
Lanciati vettori"da un cacciatorpediniere"nell'ambito delle prove operative dell'unità Choe Hyon
La Corea del Nord ha condotto nuovi test di lancio di missili da crociera strategici e missili antinave da un cacciatorpediniere, nell'ambito delle prove operative dell'unità Choe Hyon. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna). Il leader Kim Jong-un ha assistito ai lanci insieme a vertici militari.
Secondo l'agenzia, sono stati testati due missili da crociera e tre antinave per verificare il sistema di comando integrato, l'addestramento degli equipaggi e le capacità di precisione e resistenza ai disturbi dei sistemi di navigazione. I missili da crociera hanno volato per oltre due ore, mentre quelli antinave per circa 30 minuti, colpendo i bersagli stabiliti.