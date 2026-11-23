Ancora raid sulla Striscia di Gaza: i morti nelle ultime ore sarebbero quattro, tra cui un operatore dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. L'uomo sarebbe rimasto ucciso in un attacco con droni israeliani nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Altri tre palestinesi sarebbero morti e diversi sarebbero rimasti feriti in seguito a un raid aereo israeliano su Gaza City, come riferiscono i media palestinesi. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato a Times of Israel di aver condotto un attacco aereo nella zona contro un terrorista, e che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Le immagini riprese sul luogo dell'incidente mostrano un'auto completamente distrutta e bruciata in seguito all'impatto.