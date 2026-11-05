Speciale Guerra Ucraina
GUERRA IN UCRAINA

Nuovi raid russi sulle infrastrutture logistiche di Kiev

Come riferiscono le autorità locali, ci sarebbe un ferito negli attacchi

05 Nov 2026 - 10:20
01:12 
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Un attacco russo alle infrastrutture logistiche nella regione di Kiev ha provocato un ferito, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

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