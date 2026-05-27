Tra strette e concessioni

Nuove regole nelle spiagge di Rimini: dalle sigarette ai cani, cosa cambia

Si amplia al mattino la fascia oraria in cui i proprietari possono fare passeggiate sulla battigia e tuffarsi con i loro animali domestici

di Ilaria Liberatore
27 Mag 2026 - 19:29
01:33 
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Stretta sulle sigarette, più libertà per i cani in spiaggia: a Rimini l’ordinanza balneare che regola la stagione estiva in arrivo si modifica leggermente rispetto al passato, per migliorare la convivenza sotto gli ombrelloni.

Riguardo alle sigarette, dopo le prime limitazioni introdotte nel 2019, quest’anno non si potrà più fumare in tutta la superficie degli stabilimenti balneari, né in spiaggia né sulla battigia. Unica eccezione: le eventuali aree fumatori predisposte in alcuni lidi.

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