Nuova Zelanda, ciclone Vaianu raggiunge l'Isola del Nord: evacuazioni e blackout

Il ciclone Vaianu ha toccato terra sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda, causando inondazioni, blackout e l'evacuazione di centinaia di persone. Il ciclone ha raggiunto la costa vicino alla penisola di Maketu con venti oltre i 130 chilometri orari e piogge intense. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse aree e diramato allerte rosse. Circa 5mila abitazioni sono rimaste senza elettricità, mentre nel distretto di Whakatane si registrano danni rilevanti ed evacuazioni obbligatorie. Auckland è scampata all'impatto diretto: "Non abbiamo visto l'intensità prevista, ed è una buona notizia", ha detto il ministro Mark Mitchell, senza escludere però un peggioramento nelle prossime ore.