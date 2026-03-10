Soccorritori scavano tra le macerie dei bombardamenti a Teheran

Una nuova ondata di attacchi aerei ha colpito nella notte la capitale iraniana Teheran e altre città del Paese, provocando vittime tra i civili. Le immagini della Mezzaluna Rossa mostrano i soccorritori al lavoro mentre setacciano le macerie dopo i bombardamenti aerei che hanno colpito il quartiere della capitale, Resalat. "Siamo in Resalat Street, dove due blocchi residenziali sono stati colpiti dai razzi nemici - spiega un volontario della mezzaluna rossa iraniana. Finora, le forze di soccorso sono riuscite a estrarre tre persone vive dalle macerie e a portarle fuori. Stanno ora cercando di salvare rapidamente chiunque altro sia ancora intrappolato sotto le macerie". Secondo quanto riferito da corrispondenti dell'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, almeno quaranta persone sono morte in uno dei bombardamenti che ha colpito nelle ultime ore una delle aree residenziali della capitale iraniana. Raid sono stati segnalati anche in altre città, dove in alcuni casi si registrano interruzioni delle forniture di energia elettrica.