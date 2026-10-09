Licenziata in via definitiva alla Camera

Nuova legge elettorale, l'ultima parola per la promulgazione alla Corte Costituzionale e Quirinale

In attesa di superare l'ultimo ostacolo, la maggioranza festeggia. La premier Giorgia Meloni: "Gli italiani potranno scegliere tutto"

di Ida Molaro
09 Ott 2026 - 12:52
01:17 
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Sulla nuova legge elettorale licenziata in via definitiva alla Camera l'ultima parola spetta ora alla Corte costituzionale e al Quirinale. Un parere, quello della Consulta, che sarà determinante. In attesa di superare l'ultimo ostacolo, la maggioranza festeggia. La premier Giorgia Meloni rivendica anche l'efficacia della riforma fiscale.

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