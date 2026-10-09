Nuova legge elettorale, l'ultima parola per la promulgazione alla Corte Costituzionale e Quirinale
In attesa di superare l'ultimo ostacolo, la maggioranza festeggia. La premier Giorgia Meloni: "Gli italiani potranno scegliere tutto"di Ida Molaro
Sulla nuova legge elettorale licenziata in via definitiva alla Camera l'ultima parola spetta ora alla Corte costituzionale e al Quirinale. Un parere, quello della Consulta, che sarà determinante. In attesa di superare l'ultimo ostacolo, la maggioranza festeggia. La premier Giorgia Meloni rivendica anche l'efficacia della riforma fiscale.