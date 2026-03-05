Nuova guida suprema e funerali di Ali Khamenei, Teheran prende tempo

Prende tempo Teheran, investita dalle bombe e decimata nei suoi vertici. E' stata rinviata ad una data ancora da definire la cerimonia funebre dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso con un raid Israelo-Statunitense la prima notte di bombardamenti, il 28 febbraio. Soltanto dopo la tre giorni di lutto nazionale, che prevede una folla radunata alla Mosalla, il principale luogo di preghiera collettiva della capitale sciita, dovrebbe essere ufficializzata la successione. L'assemblea degli esperti avrebbe già deciso, sotto la pressione dei pasdsaran, per un passo senza precedenti nella breve storia della repubblica islamica, ovvero una transizione dinastica, con il figlio - Mojtaba Khamenei - che succede al padre.