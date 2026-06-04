Nucleare sostenibile, la Camera approva il disegno di legge

Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari la camera dice sì al disegno di legge sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato, con l'obiettivo di arrivare al via libera definitivo prima dell'estate. È la prima volta che i parlamentari si esprimono direttamente sul ritorno della produzione di energia atomica. Dunque, la Camera approva, grazie a Forza Italia e al centrodestra, la legge sul nucleare "compiendo un primo passo storico verso l'indipendenza energetica dell'Italia" scrive sui social il ministro degli esteri Antonio Tajani.