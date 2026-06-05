Nucleare, Pichetto Fratin: "Reattori potrebbero essere collocati vicino a industrie e data center"

I piccoli reattori di cui si discute in questi giorni nell'eventualità di un ritorno al nucleare in Italia potrebbero essere collocati nelle vicinanze delle aree industriali e dei grandi centri di consumo energetico, come i data center. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "La parte dove insediare questi piccoli reattori, lo vedo nelle vicinanze delle aree industriali o comunque di realtà di grande consumo, pensiamo ai data center. Può essere in nord Italia, può essere in centro Italia, ma ci sono aree industriali rilevanti anche in sud Italia che hanno necessità di corrente elettrica continua, non da fotovoltaico ed eolico che invece non sono in grado di garantire questa continuità". Ai cronisti che gli chiedevano se sarebbe possibile realizzare in futuro un reattore nucleare a Baggio, quartiere di Milano citato più volte dal leader della Lega Matteo Salvini, ha risposto: "È una valutazione, se ci sono gli spazi e le condizioni di consumi, perché no?".