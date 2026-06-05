L'INTERVENTO

Nucleare, Gusmeroli a Tgcom24: "L'importante è non abbandonare le rinnovabili"

Il presidente della Commissione attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, è intervenuto a Tgcom24 in merito alla questione del nucleare

05 Giu 2026 - 13:34
10:08 
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