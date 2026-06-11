Speciale Guerra in Iran
ATTACCHI INCROCIATI

Notte di guerra fra Iran e Usa

Washington bombarda siti militari di Teheran, che risponde attaccando le basi americane nel Golfo

di Elia Milani
11 Giu 2026 - 12:47
01:30 
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