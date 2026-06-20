Norvegia, il Parlamento canta e mima il celebre il coro Viking Row

Dallo stadio al Parlamento. In Norvegia da tempo è celebre il coro Viking Row, con il quale i tifosi della nazionale incitano la loro squadra mimando la vogata di una nave vichinga, e non poteva mancare nemmeno in questa edizione dei Mondiali. Ma a fare scalpore è che anche i deputati dello Storting (il Parlamento norvegese, ndr) lo hanno adottato in una seduta pubblica. Guidati dal presidente dell'assemblea Masud Gharahkhani si sono lanciati in una Viking row istituzionale, descritta come simbolo di orgoglio nazionale e naturalmente di supporto alla squadra impegnata in America.