Norvegia, arrivano i bus senza conducente
Da maggio al via il primo progetto pilota con autobus elettrici a guida autonoma nel traffico urbanodi Elisabetta Biraghi
Dopo test di sicurezza positivi, in Norvegia partono i primi autobus elettrici senza conducente, pronti a circolare nel traffico urbano. Il progetto pilota introduce una nuova fase della mobilità, con sistemi di Intelligenza artificiale integrati nella rete di trasporto pubblico, segnando un passo avanti verso città sempre più automatizzate.