Nordio sul caso Siher: "Motivazione per richiesta di custodia cautelare era convincente, sorpreso sia stata respinta"
SIher era stato fermato con l'accusa di aver istigato le violenze dopo i disordini del 17 ottobredi Maria Alessandra Chertizza
Si dice sorpreso il ministro Nordio sul rilascio di Youssef Siher. Dal Salone della giustizia, infatti, il guardasigilli commenta: "La motivazione di richiesta di custodia cautelare di procura di Milano, notoriamente di grande capacità, era molto convincente, quindi il fatto che sia stata respinta totalmente senza nemmeno misure alternative dal gip, mi ha suscitato una certa sorpresa".