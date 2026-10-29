Nordio sul caso Siher: "Motivazione per richiesta di custodia cautelare era convincente, sorpreso sia stata respinta"

Si dice sorpreso il ministro Nordio sul rilascio di Youssef Siher. Dal Salone della giustizia, infatti, il guardasigilli commenta: "La motivazione di richiesta di custodia cautelare di procura di Milano, notoriamente di grande capacità, era molto convincente, quindi il fatto che sia stata respinta totalmente senza nemmeno misure alternative dal gip, mi ha suscitato una certa sorpresa".