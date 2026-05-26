La Gen Z riscopre le tradizioni delle nonne per combattere l'iper-produttività

Generazioni a confronto e un desiderio comune: quello di ritrovarsi in un tempo lontano, in cui l’odore di bucato steso e la preparazione del cibo scandivano la giornata. Modello di riferimento? La nonna italiana che insegna ai propri nipoti e ai giovanissimi varie attività, dalla cucina alla cucitura. Così la generazione Z riscopre le tradizioni, mette da parte i cellulari e rallenta: il trend è quello del nonna maxxing.