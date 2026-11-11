A Loreto (Ancona)

Nonna Ermetina spicca il volo in elicottero a 101 anni

Non è mai troppo tardi, neanche per volare la prima volta

di Ilaria Liberatore
11 Nov 2026 - 13:09
01:26 
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