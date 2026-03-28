Non solo calcio, Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia
Per 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesidi Erling Haaland libro record
Calcio e cultura, binomio perfetto. Il campione Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia. Spendendo circa 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesi. E' un'opera di enorme valore storico e culturale.