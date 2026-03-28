ha speso circa 1,3 milioni di corone

Non solo calcio, Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia

Per 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesi

di Erling Haaland libro record
28 Mar 2026 - 06:00
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Calcio e cultura, binomio perfetto. Il campione Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia. Spendendo circa 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesi. E' un'opera di enorme valore storico e culturale.

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