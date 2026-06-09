IDENTITA' MILANO 2026

Non servono piatti spettacolari, la semplicità è l'impresa più complessa

Cesare Battisti, chef del ristorante "Ratanà" di Milano, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 18:02
02:41 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo