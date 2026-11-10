Attacco con escavatore in Cina

Non gli pagano un indennizzo, lui devasta uffici governativi

Il 47enne, arrestato sul posto, sosteneva che un ente locale gli dovesse ancora 20 milioni di yuan per la demolizione del suo allevamento

10 Nov 2026 - 15:28
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