Noemi: "Sono stata malissimo per la derealizzazione, sono finita due volte in pronto soccorso"

Ospite a "Verissimo", Noemi ripercorre il periodo in cui ha sofferto di derealizzazione, un'esperienza che l'ha profondamente segnata. "Era il 2012, durante le prove di Sanremo, non vedevo bene", racconta. "Io sono miope, quindi inizialmente pensavo fosse colpa delle lenti a contatto o della stanchezza. Poi, però, ho iniziato a tremare di notte. Dormivo con il mio compagno, ma ho chiamato mia madre chiedendole di stare con me".

"Ci sono voluti anni per liberarmi da quelle sensazioni", ha poi aggiunto l'artista, soffermandosi sull'importanza del percorso psicologico intrapreso.