Il video dell'annuncio

Nobel per la Letteratura alla canadese Anne Carson

"Per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea"

08 Ott 2026 - 16:24
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