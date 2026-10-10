Donald Trump furioso

Nobel per la Pace, esplodono le polemiche | Pillay: "Sanzioni Usa alla Cpi"senza precedenti e inaccettabili"

L'Ue invece"si dice pronta ad adottare "tutte le misure necessarie per garantire che il tribunale dell'Aia possa continuare a operare"

di Elia Milani
10 Ott 2026 - 19:04
01:31 
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Il presidente Usa Donald Trump fa sanzionare la Corte Penale internazionale che si occupa di giudicare crimini di guerra e di cui fanno parte 125 Stati, tra cui l’Italia. Washington aveva già sanzionato 9 dei 18 giudici della Corte, ma è la prima volta che un’amministrazione statunitense attacca il tribunale in maniera così diretta. "Si tratta di sanzioni senza precedenti e inaccettabili”, commenta la premio Nobel Pillay. Interviene anche l'Ue.

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