Nobel per la Pace, esplodono le polemiche | Pillay: "Sanzioni Usa alla Cpi"senza precedenti e inaccettabili"

Il presidente Usa Donald Trump fa sanzionare la Corte Penale internazionale che si occupa di giudicare crimini di guerra e di cui fanno parte 125 Stati, tra cui l’Italia. Washington aveva già sanzionato 9 dei 18 giudici della Corte, ma è la prima volta che un’amministrazione statunitense attacca il tribunale in maniera così diretta. "Si tratta di sanzioni senza precedenti e inaccettabili”, commenta la premio Nobel Pillay. Interviene anche l'Ue.