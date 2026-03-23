Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, avevo congelato gli ovuli"
A "Verissimo" l'inviata de "Le Iene": "Io che avevo scelto di programmare alla fine sono stata sorpresa"
Ospite a "Verissimo", Nina Palmieri si sofferma sulla maternità e sull'amore per la figlia Amanda, nata nel 2017.
"Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce. Mi ha cambiata come succede a tutte le madri inevitabilmente" dice l'inviata de "Le Iene". Nina Palmieri ha proseguito condividendo lo stupore per una gravidanza inaspettata, arrivata dopo aver scelto di congelare gli ovuli.