Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, avevo congelato gli ovuli"

Ospite a "Verissimo", Nina Palmieri si sofferma sulla maternità e sull'amore per la figlia Amanda, nata nel 2017.

"Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce. Mi ha cambiata come succede a tutte le madri inevitabilmente" dice l'inviata de "Le Iene". Nina Palmieri ha proseguito condividendo lo stupore per una gravidanza inaspettata, arrivata dopo aver scelto di congelare gli ovuli.