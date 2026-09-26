Succede a Graz, in austria

Niente montagne? Gli appassionati di yodel si esercitano nel parcheggio sottoterra

Un luogo perfetto, anche perché produce"echi simili a quelli che si possono ottenere nei paesaggi alpini

26 Set 2026 - 09:47
03:35 
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