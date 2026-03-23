Nicolò Zanon (Sì Riforma): "Ce l'abbiamo messa tutta, nessun rimpianto"

Il presidente del comitato Sì Riforma Nicolò Zanon parla alla conferenza stampa sul risultato del referendum che vede per il momento prevalere il "No". Zanon commenta: "Viva la democrazia, grande successo di affluenza. Le persone sono state molto coinvolte con messaggi anche non corretti ma comunque c'è stata una partecipazione. Credo che i termini di analisi difficilmente possiamo andare oltre nel dire che ce l'abbiamo messa tutta. Alcune battaglie sui diritti dei cittadini andranno riprese. Nessun rimpianto e nessuna critica al modo con cui abbiamo condotto la battaglia".

