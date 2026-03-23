Le parole del presidente del comitato "Sì Riforma"

Nicolò Zanon (Sì Riforma): "Ce l'abbiamo messa tutta, nessun rimpianto"

"Le persone sono state molto coinvolte con messaggi anche non corretti ma comunque c'è stata una partecipazione"

23 Mar 2026 - 16:34
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Il presidente del comitato Sì Riforma Nicolò Zanon parla alla conferenza stampa sul risultato del referendum che vede per il momento prevalere il "No". Zanon commenta: "Viva la democrazia, grande successo di affluenza. Le persone sono state molto coinvolte con messaggi anche non corretti ma comunque c'è stata una partecipazione. Credo che i termini di analisi difficilmente possiamo andare oltre nel dire che ce l'abbiamo messa tutta. Alcune battaglie sui diritti dei cittadini andranno riprese. Nessun rimpianto e nessuna critica al modo con cui abbiamo condotto la battaglia".
 

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