Il caso

Nicole Minetti,"si concentrano in Uruguay le indagini per fare chiarezza sulla grazia

Verifiche in particolare sui documenti che hanno portato all'adozione del minore da parte dell'ex consigliera regionale e del suo compagno Giuseppe Cipriani

di Alessandro Tallarida
29 Apr 2026 - 18:15
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Si concentrano in Uruguay le indagini per fare chiarezza sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Verifiche in particolare sui documenti che hanno portato all'adozione del minore da parte dell'ex consigliera regionale e del suo compagno Giuseppe Cipriani.