Nicole Minetti,"si concentrano in Uruguay le indagini per fare chiarezza sulla grazia
Verifiche in particolare sui documenti che hanno portato all'adozione del minore da parte dell'ex consigliera regionale e del suo compagno Giuseppe Ciprianidi Alessandro Tallarida
Si concentrano in Uruguay le indagini per fare chiarezza sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Verifiche in particolare sui documenti che hanno portato all'adozione del minore da parte dell'ex consigliera regionale e del suo compagno Giuseppe Cipriani.