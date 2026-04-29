Caso Nicole Minetti, la procura generale di Milano indaga all'estero

Dall'Uruguay a Ibiza, la procura generale di Milano affida all'Interpol nuovi, urgenti accertamenti sul caso di Nicole Minetti con l'obiettivo di verificare se la richiesta di grazia, concessa da Mattarella, fosse realmente fondata su elementi solidi e veritieri. Le indagini si spostano, dunque, all'estero, come sollecitato dal Ministero della Giustizia, dopo la richiesta di rapidi chiarimenti da parte del Quirinale. Qualora emergesse un quadro diverso da quello raccontato, il parere favorevole all'atto di clemenza potrebbe cambiare, fanno sapere i magistrati. Si aprirebbe così una strada del tutto inedita: la possibile revoca della grazia e, ovviamente, l'apertura di una nuova inchiesta giudiziaria.