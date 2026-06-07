Nicole Minetti e la grazia, la massaggiatrice uruguaiana ritratta
"Di quello che succedeva nella tenuta di Giuseppe Cipriani non ne so nulla". Cambia versione Gabriela Mabel De Los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone di presunti festini nel ranch del compagno di Nicole Minettidi Simone Cerrano
Lo fa con un atto formale. La donna si è fatta accompagnare dal suo avvocato davanti a un notaio per mettere nero su bianco una dichiarazione giurata in cui esclude di essere al corrente di alcun tipo di giro di prostituzione nella proprietà della coppia a Punta del Este. L’atto, che risalirebbe a metà maggio, è stato consegnato alla nostra ambasciata in Uruguay ed è arrivato a Milano dopo il 3 giugno, quando i magistrati della Procura Generale avevano concluso l’istruttoria