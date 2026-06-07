Nicole Minetti e la grazia, la massaggiatrice uruguaiana ritratta

Lo fa con un atto formale. La donna si è fatta accompagnare dal suo avvocato davanti a un notaio per mettere nero su bianco una dichiarazione giurata in cui esclude di essere al corrente di alcun tipo di giro di prostituzione nella proprietà della coppia a Punta del Este. L’atto, che risalirebbe a metà maggio, è stato consegnato alla nostra ambasciata in Uruguay ed è arrivato a Milano dopo il 3 giugno, quando i magistrati della Procura Generale avevano concluso l’istruttoria