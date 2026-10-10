New York Times: "Attacco droni ucraini ha bloccato scali di Mosca mentre Putin atterrava"

Un attacco ucraino avrebbe minacciato direttamente Vladimir Putin. Secondo un'indiscrezione del New York Times, una raffica di droni avrebbe bloccato per diverse ore i quattro aeroporti di Mosca proprio mentre il presidente russo rientrava nella capitale della federazione dal vertice in Turkmenistan. Ragione per cui l'areo che in cui viaggiava Putin sarebbe stato dirottato a San Pietroburgo. Una minaccia a cui Mosca ha risposto con un massiccio attacco contro edifici residenziali a Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, uccidendo almeno 17 persone.