L'indiscrezione

New York Times: "Attacco droni ucraini ha bloccato scali di Mosca mentre Putin atterrava"

Una minaccia a cui Mosca ha risposto con un massiccio attacco"a Zaporizhzhia,"uccidendo almeno 17 persone

di Francesca Canto
10 Ott 2026 - 18:50
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un attacco ucraino avrebbe minacciato direttamente Vladimir Putin. Secondo un'indiscrezione del New York Times, una raffica di droni avrebbe bloccato per diverse ore i quattro aeroporti di Mosca proprio mentre il presidente russo rientrava nella capitale della federazione dal vertice in Turkmenistan. Ragione per cui l'areo che in cui viaggiava Putin sarebbe stato dirottato a San Pietroburgo. Una minaccia a cui Mosca ha risposto con un massiccio attacco contro edifici residenziali a Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, uccidendo almeno 17 persone.

droni
mosca