New York, la governatrice in pubblico con l'hijab

Un velo nero sui capelli, a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario dell’11 settembre. È l’immagine della governatrice democratica dello Stato di New York Kathy Hochul, comparsa così durante una visita all’Islamic Cultural Center, dove ha incontrato leader e fedeli della comunità musulmana e partecipato alla preghiera del venerdì. Un gesto di rispetto verso le tradizioni religiose, spiegato dalla governatrice come un modo per sentirsi parte della comunità, ma che ha rapidamente acceso la polemica.