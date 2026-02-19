New York, l'aquila ferita alla deriva sul ghiaccio

Un’aquila dalla testa calva, l’animale simbolo degli Stati Uniti, è stato avvistato alla deriva su una lasta di ghiaccio della baia di New York. Gli agenti del dipartimento portuale della polizia hanno catturato l’aquila con un laccio a l’hanno affidata alle cure dei veterinari che provvederanno poi a riportarla nel suo ambiente naturale. Tutto l’intervento è stato ripreso dalle bodycam della polizia.