numerosi automobilisti bloccati

New York, città paralizzata da inondazioni improvvise

Raffiche di vento oltre i 100 km/h e 50 millilitri di pioggia caduti in poche ore: strade trasformate in enormi fiumi

21 Mag 2026 - 15:48
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