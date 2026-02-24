New York, battaglia di palle di neve: bersagliati alcuni poliziotti

Alcuni poliziotti sono stati bersagliati da palle di neve a Washington Square Park a New York, dove una folla si era riunita per divertirsi dopo la nevicata che ha ricoperto la città. La battaglia di palle di neve è degenerata e la polizia è stata chiamata a intervenire. Secondo quanto riportato dalla polizia e testimoniato dal Post, gli agenti hanno trovato un folto gruppo di persone che lanciavano palle di neve una contro l'altra e contro il traffico. Alcuni video pubblicati sui social mostrano i poliziotti presi di mira dalle palle di neve e, secondo la Cnn, qualcuno di loro avrebbe reagito spintonando i presenti. La capa della polizia di New York ha affermato che la polizia sta indagando su quanto accaduto.