New York, aereo urta un camion e un lampione durante l'atterraggio

Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla zona vicino all'aeroporto di Newark, non lontano da New York, dove un Boeing 767-400 della compagnia aerea statunitense United Airlines, in arrivo da Venezia, ha urtato un camion per le consegne che viaggiava su un'autostrada e ha agganciato un lampione dell'arteria stradale. L'aereo è poi atterrato senza conseguenze per i 221 passeggeri e i dieci membri dell'equipaggio. A riferirlo è l'agenzia di stampa France Presse. L'autorità portuale ha indicato che sull'aereo sono stati riscontrati danni "minori" e che il servizio è potuto riprendere rapidamente dopo i controlli effettuati sulla pista alla ricerca di eventuali detriti. Il conducente del camion è stato trasportato in ospedale per ferite lievi, ma è stato dimesso poco dopo.