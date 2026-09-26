l'omaggio

New Orleans si trasforma in Dolly Parton: in migliaia sfilano con i suoi look iconici

Una grande parata rende omaggio all'icona della musica country, tra costumi, carri e fan in festa

26 Set 2026 - 09:36
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