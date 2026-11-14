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New Orleans, petroliera si scontra con nave da crociera

Un tratto del fiume è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso

14 Nov 2026 - 07:23
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Incidente nel porto di New Orleans, negli Stati Uniti, dove una petroliera si è scontrata con una nave da crociera fluviale con oltre 130 persone a bordo. L'impatto ha provocato danni all'imbarcazione e alcuni feriti. Le immagini mostrano la nave procedere a rilento, completamente inclinata su un fianco. Sul posto sono intervenuti la polizia portuale, i vigili del fuoco, la polizia di New Orleans, la Guardia Costiera e i soccorritori sanitari. Per consentire le operazioni, le autorità hanno disposto la chiusura al traffico di una porzione del fiume. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

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