Netanyahu respinge il piano Usa per Gaza: "Non ci ritiriamo dalla Striscia senza il disarmo di Hamas"

Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza elaborato dal "Board of Peace" voluto dal presidente Usa Donald Trump. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha aggiunto che Tel Aviv non ritirerà le proprie forze dalla Striscia di Gaza senza un effettivo disarmo di Hamas. E ha messo in chiaro che non ci sarà uno Stato della Palestina. "Finché sarò primo ministro, non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania". Le dichiarazioni del premier porteranno a nuovi attriti con la Casa Bianca che sta provando in tutti i modi a chiudere i diversi fronti in medio oriente in vista delle elezioni di mid term a inizio novembre.