Netanyahu pubblica un video ironico per smentire le voci sulla sua morte

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato sui suoi profili social un video ironico volto a smentire e a deridere le voci, fatte circolare dalla propaganda iraniana e rilanciate dagli organi ufficiali del regime, che lo davano per ferito o morto a causa della guerra in corso con l'Iran. Nel video, girato in un bar nei sobborghi di Gerusalemme, Netanyahu ordina un caffè e risponde con umorismo alle voci sulla sua morte. "Muoio dalla voglia di caffè. Muoio dalla voglia del mio popolo. Come si comportano? Benissimo. Volete contare le dita?", afferma Netanyahu, prima di alzare le mani e mostrare tutte le dita, un riferimento a un video realizzato con l'intelligenza artificiale che lo avrebbe mostrato con sei dita.