Nessy Guerra, il nuovo video: "Il mio ex condannato a un anno di carcere"

"È uscita questa mattina la sentenza che condanna il mio ex a un anno di carcere". È Nessy Guerra ad annunciarlo in un nuovo video, spiegando che Tamer Hamouda sarebbe stato condannato anche al pagamento di 10mila sterline egiziane per minacce e aggressione al console onorario. Secondo il suo racconto, l'uomo non sarebbe ancora stato arrestato e potrebbe comunque tornare libero su cauzione. "Non possiamo cantare vittoria, ma è un piccolo passo avanti", dice la giovane, che denuncia di essere ancora bloccata in casa. "Per me non cambia assolutamente niente. Continuiamo a lottare per la nostra libertà".