BLOCCATA IN EGITTO

Nessy Guerra, i deliri dell'ex marito

Tamer Hamouda pubblica l'ennesimo video sui social contro Meloni. Già in passato aveva preso di mira il papa."

21 Mag 2026 - 22:22
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