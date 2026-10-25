Nessun ribaltone, Salvini confermano alla guida della Lega

Nessun colpo di scena. Matteo Salvini confermato segretario federale al congresso della Lega con 465 voti, quasi il 76%. Resterà dunque in carica quattro anni, fino al 2030. Per lo sfidante, il senatore Massimo Garavaglia, e con lui la fronda nordista del partito, 146 voti. Il congresso ha approvato l'emendamento che introduce una segreteria politica formata da 9 membri. E il nuovo simbolo del partito, che diventa "Lega Italia Federale". Le due anime del Carroccio concordano: ben venga il confronto, ma adesso avanti tutti in un'unica direzione.