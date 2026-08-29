sale il bilancio delle vittime

Nepal, un lago formatosi dopo la frana rischia di aggravare l'emergenza

Il lago ha cominciato a tracimare, ingrossando nuovamente i fiumi e costringendo le autorità"a sospendere i soccorsi

di Isabella Josca
29 Ago 2026 - 13:11
01:17 
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