Nepal, i soccorsi arrivano tramite elicottero: le immagini di un salvataggio
Bloccato su un balcone a causa della tremenda alluvione che ha colpito il Nepal e il Tibet, un giovane è stato recuperato tramite"aeromobile
Le inondazioni che stanno devastando il Nepal e il Tibet cinese hanno causato centinaia di morti e di dispersi. Continuano le operazioni di messa in sicurezza delle vittime e secondo le prime informazioni sarebbero un centinaio le persone salvate tramite interventi eseguiti con elicotteri.