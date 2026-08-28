Nepal, le prime immagini dell'alluvione nel video dell'italiano Stefano Lotumolo

Stefano Lotumolo, uno degli italiani sopravvissuto all'alluvione in Nepal, mostra sul suo profilo Instagram le prime immagini della devastante inondazione che ha colpito il Paese. "Sono vivo! Ancora non ci credo ma sono vivo. Ero in uno dei punti più colpiti dall'alluvione" racconta il fotografo 38enne, mostrando "quel che resta del villaggio di Timore, a pochi km dal confine Nepal-Cina". "Le onde di fango e detriti hanno raggiunto altezze incredibili come le scene che sei abituato a vedere nei film". Nel video anche gli istanti del salvataggio di "uno dei pochi superstiti" soccorso con l'ausilio di un elicottero.