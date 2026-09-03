PER RIMANERE MENO ISOLATI

In Nepal l'esercito costruisce una teleferica temporanea

I militari aiutano così le persone a spostarsi da sponda a sponda, mentre"le vie di accesso rimangono interrotte

03 Set 2026 - 12:16
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